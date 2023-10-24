Эксперты Китая: армия США попала в ловушку Путина

В Китае комментируют усиление военно-морской группировки США на востоке Средиземного моря. Командный корабль «Маунт Уитни», известный координатор ливийской войны 2011 года, вышел из Италии, чтобы присоединиться к двум авианосцам ВМС США, уже находящимся в этом районе.
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