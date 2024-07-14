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Шестеркин о Матче звезд НХЛ: «Понимал, что не заслуживаю там находиться. У меня было 89% отраженных бросков, когда я туда ехал. Это ужас»

– Выбрали Панарина, но у него супруга была беременна, поэтому он не смог поехать. И меня [взяли] вторым эшелоном.

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