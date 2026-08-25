Коц: Зеленский сам «выдал цели» для российских «Гераней»

На войне информация — такое же оружие, как и ракета. Только работает она в обе стороны. И когда первое лицо государства публично перечисляет, какие логистические маршруты у него «ещё работают», оно фактически рисует карту для вражеских беспилотников.
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