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Мировое обозрение

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Коц: Зеленский сам «выдал цели» для российских «Гераней»

Коц: Зеленский сам «выдал цели» для российских «Гераней»

На войне информация — такое же оружие, как и ракета. Только работает она в обе стороны. И когда первое лицо государства публично перечисляет, какие логистические маршруты у него «ещё работают», оно фактически рисует карту для вражеских беспилотников.

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