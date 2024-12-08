Северян приглашают принять участие в фотоконкурсе от Пинежского заповедника

Конкурс приурочен ко Дню заповедников и национальных парков России, который отмечается 11 января 2025 годаФотоконкурс «Путешествие в заповедный мир» проводится в целях экологического воспитания населения, знакомства с особо охраняемыми территориями России и Архангельской области.
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