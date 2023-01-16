Замглавы МИД Се Фэн: Китай стремится к продвижению мирных переговоров между Россией и Украиной

Пекин стремится к продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Се Фэн, заместитель руководителя министерства иностранных дел КНР.
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