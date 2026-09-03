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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о том, смог бы он играть в 40 лет, как Монфис: «Наверное, я закончу раньше. Но никогда не говори «никогда»

Даниил Медведев поделился мнением об игре Гаэля Монфиса . 40-летний француз выиграл стартовый матч на US Open у Даниэля Вальехо (2:6, 6:1, 6:2, 6:0) и теперь встретится с Лернером Тьеном .

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