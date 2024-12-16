Вучич: переговоры по санкциям против NIS начнутся 16 декабря

Крупнейшая в Сербии нефтяная компания NIS может попасть под американские санкции. Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу RTV заявил, что переговоры по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами начнутся уже в понедельник, 16 декабря.
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