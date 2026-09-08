Politico: похороны Младича могут стать угрозой для вступления Сербии в Евросоюз

Сербия может вновь отложить вопрос вступления страны в Евросоюз после траурной церемонии бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.
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