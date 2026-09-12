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Журнал «Профиль»

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ВСУ атаковали Таганрог дронами, пострадавших нет

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что системы ПВО уничтожили БПЛА над городской чертой. На земле зафиксированы очаги возгорания, данных о пострадавших нет.

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