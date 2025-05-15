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Алонсо на 100% готов к топ-клубу. Но готов ли именно к «Реалу»?

Алонсо на 100% готов к топ-клубу. Но готов ли именно к «Реалу»?

Лукомский и Денисов – о Хаби-тренере. Хаби Алонсо вот-вот станет новым тренером «Реала».  А это детализированный текст: что нужно знать о Хаби-тренере, его выдающейся работе в «Байере» и ожиданиях от перехода в «Реал».

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