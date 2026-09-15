On This Day, Sept. 15: Scientific American makes its first-ever presidential endorsement

On Sept. 15, 2020, for the first time in Scientific American's 175-year history, the popular science magazine made a presidential endorsement -- Joe Biden.
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