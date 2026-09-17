Температура тела тираннозавра была схожа с человеческой

Американские и британские учёные смогли определить, какая температура тела была у тираннозавра. Они сделали это по зубам животного, сообщается в журнале Science Advances.
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