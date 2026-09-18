Принц Гарри заранее знал о скандальных мемуарах дяди о смерти принцессы Дианы

Принц Гарри не был застигнут врасплох откровениями своего дяди Чарльза Спенсера о принцессе Диане. Герцог Сассекский заранее знал, что именно его дядя расскажет в новых мемуарах «Лебединая песнь: Диана, моя сестра», которые выйдут в Великобритании и США 22 сентября.