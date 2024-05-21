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Воронежские новости

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Интерактивная карта стоянок электросамокатов может скоро появиться в Воронеже

Интерактивная карта стоянок электросамокатов может скоро появиться в Воронеже

В центре Воронежа планируется 29 остановок для парковки самокатов. Помимо этого на карте также появятся зоны с ограничением движения самокатов, либо же полным его запретом - это также поможет снизить количество несчастных случаев с пешеходами и дтп с участием пользователей электросамокатов.

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