Интерактивная карта стоянок электросамокатов может скоро появиться в Воронеже

В центре Воронежа планируется 29 остановок для парковки самокатов. Помимо этого на карте также появятся зоны с ограничением движения самокатов, либо же полным его запретом - это также поможет снизить количество несчастных случаев с пешеходами и дтп с участием пользователей электросамокатов.