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Захарова: слово "дружба" исчезло из риторики Запада

Захарова: слово "дружба" исчезло из риторики Запада

Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Понятие "дружба" исчезло из публичной риторики западных политиков. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Валентина Лтвяк

Спаси Господи Россию от друзей, а от врагов она сама избавится. Никакой дружбы народов не было и быть не может. То что было, якобы дружбой,  покупались Советами, в ущерб русскому народу в целом. Эта либерально-жидовское изобретение должно исчезнуть из лексикона российских дипломатов, как вредное и деструктивное для народов России.