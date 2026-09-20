Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Понятие "дружба" исчезло из публичной риторики западных политиков. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Спаси Господи Россию от друзей, а от врагов она сама избавится. Никакой дружбы народов не было и быть не может. То что было, якобы дружбой, покупались Советами, в ущерб русскому народу в целом. Эта либерально-жидовское изобретение должно исчезнуть из лексикона российских дипломатов, как вредное и деструктивное для народов России.