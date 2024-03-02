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Военное обозрение

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Спустя месяц США принесли «извинения» Ираку за нанесение ударов по территории страны

Спустя месяц США принесли «извинения» Ираку за нанесение ударов по территории страны

Это определенный «прогресс» американской дипломатии, ведь ранее США позволяли себе и не такое, считая широкомасштабное военное вторжение в тот же Ирак в 2003 году.

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