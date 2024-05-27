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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Сегодня День библиотек

Сегодня День библиотек, И книга ныне не забыта, Ведь знаний не подарит интернет, А библиотеки дверь всегда открыта! Лишь в книге знанье, в книге жизнь, И в книгах мудрость рассуждений.

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