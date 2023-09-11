Виктор Онегин

По сути,если иметь врага то слабого. Те государства ,чьи правительства поддерживают нацистский режим Украины пуст умирают, и это умирание надо поддерживать. Если режут друг друга ,пусть режут. Если будут русских резать там,в России надо главы их диаспор в России резать здесь( конечно не резать а садить с конфискацией их имущества)