«Грузин, живущий на две страны», напомнил «гордым и независимым» странам Закавказья и Средней Азии, которые сегодня выступают против России и поддерживают Киев, кто им «выдолбил метро и построил дома в степях».
Грузин обратился к Закавказью и Средней Азии
Комментарии
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Виктор Онегин
По сути,если иметь врага то слабого. Те государства ,чьи правительства поддерживают нацистский режим Украины пуст умирают, и это умирание надо поддерживать. Если режут друг друга ,пусть режут. Если будут русских резать там,в России надо главы их диаспор в России резать здесь( конечно не резать а садить с конфискацией их имущества)
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10 час.
Александр Пятнистый
Правильно,надо кровь за кровь, смерть-за смерть. А глав и верхушку диаспор просто в Заполярье на лесоповал.
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3 час.
Владимир Алтайцев
умные слова умных людей.
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29 мин.
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