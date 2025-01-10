Эксперт рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС AlexCoderЭксперт рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС AlexCoder Страна может лишиться территорий Власти поставили Армению в очень сложное положение из-за своего разворота в сторону Запада.