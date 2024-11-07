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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Орубы»

В четверг «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Орубой». В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, «Аль-Ахли» Роберто Фирмино встретится дома с «Аль-Раэдом», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет на выезде с «Аль-Риядом».

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