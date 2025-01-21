Башмет отказался общаться с иностранным коллегой после предложения осудить СВО

Об этом рассказал сам народный артист СССР Народный артист СССР и дирижер Юрий Башмет в интервью ТАСС заявил, что прекратил общение с иностранным коллегой после его просьбы выступить против специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии