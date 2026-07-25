Под Киевом ликвидированы глава госохраны Украины и сотрудник СБУ

При ударе Вооруженных сил России (ВС) высокоточным оружием по полигону под Киевом были ликвидированы глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Валентина Савицкая и сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) Эдуард Сиренко.
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