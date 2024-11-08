Актёр Даниил Вахрушев любит кататься в Марьиной роще на роликах

Даниил Вахрушев известен зрителям по сериалам «Физрук», «Закон каменных джунглей», «Запасный выход», «Король и Шут»… Он родился в маленьком городе Котлас в Архангельской области, но сейчас живёт в столице, в Марьиной роще.
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