Актёр Даниил Вахрушев любит кататься в Марьиной роще на роликах

Даниил Вахрушев известен зрителям по сериалам «Физрук», «Закон каменных джунглей», «Запасный выход», «Король и Шут»… Он родился в маленьком городе Котлас в Архангельской области, но сейчас живёт в столице, в Марьиной роще.