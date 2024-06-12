Тихоокеанского моржа заметили в Авачинской бухте на Камчатке

На Камчатке произошло редкое событие - встреча туристов с молодым моржом. Видеооператору и путешественнику Илье Мельникову удалось сфотографировать этого удивительного зверя во время прогулки по скалистому побережью.
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