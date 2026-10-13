Эпидемиолог Горелов: сезон гриппа в России завершится к лету 2027

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал окончание эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ в Самарской области и других регионах России на конец мая — начало лета 2027 года.
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