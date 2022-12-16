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ВСУ испытывают острый дефицит инженерной техники в Бахмуте

ВСУ испытывают острый дефицит инженерной техники в Бахмуте

Украинская сторона испытывает недостаток инженерного обеспечения в Бахмуте. С начала ноября по 15 декабря группы инженерного обеспечения 54-й и 30-й бригад ВСУ потеряли 15 единиц техники, задействованной в строительстве оборонительных сооружений.

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