Дегтярёв: Европа будет получать всё меньше прав на крупные соревнования

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв выразил уверенность, что Европа будет получать всё меньше прав на крупные соревнования.
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