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Готовец об удачном старте «Динамо»: «Баллонов на предсезонке не было, просто хороший коллектив. Трудолюбия всегда хватало, еще и мастерства добавили»

В 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ бело-голубые набрали 18 очков. Московский клуб занимает 2-е место в Западной конференции  – У «Динамо» получился достаточно удачный выезд на Дальний Восток, плюс после возвращения команда разгромила «Авангард».

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