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Нелли Кобзон: Вячеслав Зайцев планировал передать дела Дома моды внучке Марусе

Нелли Кобзон: Вячеслав Зайцев планировал передать дела Дома моды внучке Марусе

Отношения ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева с родственниками были натянутыми. Кутюрье хотел оставить дела Дома моды своей внучке Марусе, рассказала вдова Иосифа Кобзона Нелли.

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