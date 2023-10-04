В Терской области подвели итоги конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

Сотрудники Тверского линейного отдел МВД России на транспорте вместе с Общественным советом при линподразделении провели региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка на тему «Мои родители работают в полиции».
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