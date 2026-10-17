Владимир Пахомов, сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, сообщил, что русский язык остаётся в топ-5 мировых, учитывая говорящих, число сайтов и международный статус.
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