Четыре беспилотника сбиты в небе над Орловской областью — губернатор

Четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных вооруженными силами Украины, были сбиты в течение ночи над территорией региона, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков 20 ноября в своем Telegram-канале.
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