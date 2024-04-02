Штурмовые группы ВС России выбили противника из укрепрайона и вышли к окраинам Часова Яра

Штурмовые группы российских войск продолжают прорываться к Часову Яру, на вечер понедельника появилась информация, что им удалось взять несколько опорников на господствующих высотах у города, тем самым продвинувшись вперед.
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