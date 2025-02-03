Трамп признал: У США есть контакты с Россией и Украиной – Дискуссии уже идут

Американский президент рассказал о планах провести "встречи и разговоры" с Москвой и Киевом.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о своих планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной.
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