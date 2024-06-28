ЕС выделил Киеву финансовую помощь на фоне нехватки средств в системе здравоохранения Франции

Европейский Союз (ЕС) предоставил Украине новый транш финансовой помощи в размере €1,9 млрд. Об этом сообщил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, выразив свое возмущение таким решением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии