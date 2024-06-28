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ЕС выделил Киеву финансовую помощь на фоне нехватки средств в системе здравоохранения Франции

ЕС выделил Киеву финансовую помощь на фоне нехватки средств в системе здравоохранения Франции

Европейский Союз (ЕС) предоставил Украине новый транш финансовой помощи в размере €1,9 млрд. Об этом сообщил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, выразив свое возмущение таким решением.

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