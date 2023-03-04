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Игрок «Пари НН» Михайлов: «Считаю, что я особо не нарушал правила. Но это «Зенит», поэтому нормально»

Игрок «Пари НН» Михайлов: «Считаю, что я особо не нарушал правила. Но это «Зенит», поэтому нормально»

Хавбек «Пари НН» Ярослав Михайлов оценил эпизод с фолом, после которого «Зенит» открыл счет. Михайлов угодил в ногу Малкому, после чего был назначен штрафной, с которого «Зенит» открыл счет.

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