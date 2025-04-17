Россия запросила консультации ООН по мораторию на удары по энергетике

Закрытые консультации Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфраструктуре между Россией и Украиной запросила на 17 апреля Россия.
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