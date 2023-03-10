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Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украина выступает за бессрочное продление зерновой сделки

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украина выступает за бессрочное продление зерновой сделки

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу заявил, что Киев выполняет все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, вследствие чего настаивают на ее продлении.

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