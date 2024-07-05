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Разложение западной цивилизации способствует росту исламского фундаментализма

Разложение западной цивилизации способствует росту исламского фундаментализма

АЛМАТЫ (ИА Реалист). Итоги выборов во Франции или Британии стали не сдвигом вправо или влево, а результатом недовольства населением проводимой элитами политике — социальной, экономической, миграционной, внешней, «защитой меньшинств», считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

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