Разложение западной цивилизации способствует росту исламского фундаментализма

АЛМАТЫ (ИА Реалист). Итоги выборов во Франции или Британии стали не сдвигом вправо или влево, а результатом недовольства населением проводимой элитами политике — социальной, экономической, миграционной, внешней, «защитой меньшинств», считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
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