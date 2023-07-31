Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро

Станцией “Пыхтино” смогут пользоваться за сутки около 11 тыс. пассажиров 31 июля Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве в ближайшие месяцы будут запущены станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро.