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Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро

Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро

Станцией “Пыхтино” смогут пользоваться за сутки около 11 тыс. пассажиров 31 июля Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве в ближайшие месяцы будут запущены станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро.

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