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Глава Башкирии заявил, что осужденный Алсынов «надел на себя маску доброго экоактивиста и патриота»

Глава Башкирии заявил, что осужденный Алсынов «надел на себя маску доброго экоактивиста и патриота»

Хабиров также поблагодарил жителей Баймака за то, что они «посмотрели и ушли» с места несанкционированных протестовГлава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Фаиль Алсынов* «надел на себя маску доброго экоактивиста, патриота», но в действительности все иначе.

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