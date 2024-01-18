Глава Башкирии заявил, что осужденный Алсынов «надел на себя маску доброго экоактивиста и патриота»

Хабиров также поблагодарил жителей Баймака за то, что они «посмотрели и ушли» с места несанкционированных протестовГлава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Фаиль Алсынов* «надел на себя маску доброго экоактивиста, патриота», но в действительности все иначе.