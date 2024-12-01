Семья переселенцев из Дзержинска рассказала о химической атаке со стороны ВСУ

Семья переселенцев из Дзержинска Донецкой Народной Республики (ДНР), за который пятый месяц идут непрекращающиеся бои, 2 декабря рассказала «Известиям» о химической атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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