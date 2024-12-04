Передавал СБУ данные о дислокации средств ПВО: Жителю Керчи дали 15 лет за госизмену

Жителю Керчи вынесен приговор в 15 лет колонии за государственную измену. Прокуратура Крыма заявила, что он передавал секретную информацию о дислокации средств ПВО Службе безопасности Украины, что и стало поводом для столь серьезного обвинения.
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