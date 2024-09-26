SHAMAN побил по гонорарам рекорды Пугачевой: Бизнесмены готовы платить по 40 миллионов за концерт

Миллиона алых роз у Ярослава пока нет, но популярности – достаточно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП Гонорар певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в 16 млн рублей, который ему заплатили за выступление на Дне города в Оренбурге, вызвал немало споров.