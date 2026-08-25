Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

188 подписчиков

6,7 млн рублей на создание бота о «мобилизации» и «медицине» потратят власти Рязанской области.

6,7 млн рублей на создание бота о «мобилизации» и «медицине» потратят власти Рязанской области.

6,7 млн рублей на создание бота о «мобилизации» и «медицине» потратят власти Рязанской области. Он будет консультировать россиян о сроках мобилизации, выплатах, последствиях неявки по повестке и другой информации, следует из данных на портале госзакупок https://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии