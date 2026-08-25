6,7 млн рублей на создание бота о «мобилизации» и «медицине» потратят власти Рязанской области. Он будет консультировать россиян о сроках мобилизации, выплатах, последствиях неявки по повестке и другой информации, следует из данных на портале госзакупок https://t.