Минобороны РФ заявило о сбитом в сторону России почти 800 украинских БПЛА и ударах по портам Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о сбивании системами противовоздушной обороны за сутки 798 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 12 авиационных бомб и трёх дальнобойных реактивных ракет «Фламинго», выпускаемых из США системой залпового огня HIMARS.