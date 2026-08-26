Минобороны РФ заявило о сбитом в сторону России почти 800 украинских БПЛА и ударах по портам Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о сбивании системами противовоздушной обороны за сутки 798 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 12 авиационных бомб и трёх дальнобойных реактивных ракет «Фламинго», выпускаемых из США системой залпового огня HIMARS.
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