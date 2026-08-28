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В Краснодаре тушат крупный пожар! Огонь охватил 220 квадратных метров

В Краснодаре тушат крупный пожар! Огонь охватил 220 квадратных метров

На место оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательной службы. Благодаря слаженной работе специалистов удалось локализовать возгорание и не допустить дальнейшего распространения пламени на соседние строения.

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