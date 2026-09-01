Наталья Штурм столкнулась с проблемами на борту «Аэрофлота»

Наталья Штурм, исполнительница хита «Школьный роман», рассказала о конфликте на борту самолета «Аэрофлота».
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