Одиссей против Полифема Одиссей и Полифем. Картина Арнольда Бёклина, 1896 г. Музей изящных искусств, БостонУ берега за скалой покачивался черный итакийский корабль.
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Одиссей против Полифема Одиссей и Полифем. Картина Арнольда Бёклина, 1896 г. Музей изящных искусств, БостонУ берега за скалой покачивался черный итакийский корабль.
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