Нижегородская правда

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Аскольд Запашный посетил гала-шоу жонглерской конвенции, проходящей в Нижнем Новгороде

Аскольд Запашный посетил гала-шоу жонглерской конвенции, проходящей в Нижнем Новгороде

Народные артисты РФ, заслуженные деятели искусства и продолжатели старинной цирковой династии братья Эдгард и Аскольд Запашные прибыли в столицу Приволжья в рамках «Российской жонглерской конвенции – 2022», проходящей в городе с 26 по 30 июля.

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