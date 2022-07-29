Аскольд Запашный посетил гала-шоу жонглерской конвенции, проходящей в Нижнем Новгороде

Народные артисты РФ, заслуженные деятели искусства и продолжатели старинной цирковой династии братья Эдгард и Аскольд Запашные прибыли в столицу Приволжья в рамках «Российской жонглерской конвенции – 2022», проходящей в городе с 26 по 30 июля.